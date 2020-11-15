واشنطن بوست : ترامب خسر تحدياته القانونية في صناديق الاقتراع عبر المحكمة

2020/11/15 | 13:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / ترجمة …اكدت صحيفة واشنطن بوست الامريكية في تقرير لها ، الاحد، ان الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب خسر معظم دعاواه القانونية بالطعن بالتزوير في نتائج الانتخابات الرئاسية والتي قال انه سيعيد انتخابه عبر المحكمة.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” ترامب وحلفائه من رفعوا دعاوى قضائية في خمس ولايات رئيسية للطعن في التزوير بالانتخابات لكن ترامب خسر تلك الدعاوى فيما غرد ترامب بالقول إن ” الامر لاتسير على مايرام “.واضاف التقرير أن ” وبدلا عن الكشف عن عمليات احتيال واسعة النطاق – أو حتى معزولة بحسب ادعاءات ترامب ، فإن جهود الفريق القانوني لترامب أدت إلى عكس ذلك حتى الآن، والتي أكدت نزاهة الانتخابات التي خسرها ترامب و تم التخلص من كل تحدٍ للحزب الجمهوري تقريبًا.، فيما لم يتم نقض ولا صوت واحد”.وتابع أن ” فريق ترامب القانوني لايبدو انه حدد اي استراتيجيات للتقاضي، فيما قال روبرت كيلنر ، المحامي الجمهوري الذي يرأس مجموعة ممارسة القانون الانتخابي والسياسي شركة كوفنغتون وبرولنغ في واشنطن إن ” جزءا من مشكلة ترامب تكمن في انه يعلن عن وجود الجرائم ثم يبحث عن الدليل بعد ذلك “، مضيفا أن ” الرئيس وحلفائه قالوا انهم وجدوا ادله من شأنها أن تصدم الجمهور وتؤرجح الانتخابات، لكن عندما كشف ترامب وفريقه عن تلك الأدلة ، تبين انها أقل بكثير مما وعدوا به، حيث وجد أن ناخباً “ميتاً” كما ادعوا مازال على قيد الحياة و أن “الآلاف” من بطاقات الاقتراع الإشكالية كانت واحدة، فيما تحولت مشاكل تغيير الانتخابات إلى بضع عشرات أو بضع مئات من بطاقات الاقتراع “.واشار التقرير الى أن ” محامي شركتين رئيسيتين قد تراجعت الان عن مساعدة جهود ترامب ، اماداخل البيت الأبيض ، فقد أصبح بعض المسؤولين متشائمين بشأن هذا الجهد القانوني ، وفقًا لأشخاص تحدثوا إليهم”.



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