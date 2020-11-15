نائب: تمرير قانون الاقتراض غير دستوري وغير قانوني

2020/11/15 | 13:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب في مجلس النواب، انه وفق الدستور ليس بامكان رئيس الجمهورية رفض قانون مُرر باغلبية اعضاء البرلمان وان صلاحية ذلك فقط للمحكمة الاتحادية.

وقال النائب في مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني حسن آلي لـ PUKmedia اليوم الاحد، ان قانون الاقتراض تم تمريره في مجلس النواب بدون مشاركة الكورد، واذا كنا بانتظار رئيس الجمهورية لرفض القانون، فاننا على خطأ لان رئيس الجمهورية ليس له صلاحية ذلك.

واضاف آلي، ان المحكمة الاتحادية فقط لها صلاحية رفض القانون، مشيرا الى ان المحكمة الاتحادية الان ليس بامكانها قبول اي طعن في القانون بسبب عدم وجود اكتمال قانوني لعدد اعضاء المحكمة، لذلك يجب التفكير بحل اخر.

واوضح، ان تمرير قانون الاقتراض كان غير دستوري وغير قانوني، لان الكورد هم القومية الثانية في العراق ووفق الدستور، لا يمكن تمرير مشروع قانوني مصيري داخل البرلمان بدون مشاركة الكورد والعرب.

PUKmedia ديار ستار

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