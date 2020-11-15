الموقف الوبائي لاصابات كورونا في كردستان

2020/11/15 | 13:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الأحد عن تسجيل 571 اصابة جديدة بفيروس كورونا و426 حالة شفاء و28 وفاة.

وقالت الوزارة في بيانانه “تم تسجيل 571 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق الإقليم منها (231) في أربيل، و(161) في السليمانية، و(121) في دهوك، و (9) في حلبجة، و (46) في ادارة كرميان، و(3) في ادارة رابرين”.

واضافت انه “تم تسجيل (426) حالة شفاء، (103) منها في أربيل، و(25) في السليمانية، و(231) في دهوك، و(15) في حلبجة، و(52) في ادارة كرميان، موضحةً ان تم تسجيل (28) حالة وفاة، تصدرت مدينتي دهوك ورابرين مناطق الإقليم بـ(8) حالات لكل منهما، والسليمانية ثانياً بـ(6) حالات، ومن ثم أربيل بـ(5) حالات، وحالة واحدة في محافظة حلبجة”.

وبلغ اجمالي عدد الإصابات بالفيروس في كردستان (89600) اصابة حتى الآن، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء الى (55282)، والوفيات (2843).



حسب البيان.

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