اصابات كورونا تتجاوز المليون في بريطانيا

2020/11/15 | 13:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى نحو 35ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض “كوفيد19-” الناجم عن الإصابة بالفيروس، وصل إلى 51 ألفاً و858، وتعافي من المرض 3108 مصابين حتى صباح اليوم.

وتم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قبل نحو 41 أسبوعاً.

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