مع انتعاش قطاع الأفلام والمسلسلات.. بريطانيا تطرح نفسها بديلا لهوليوود

2020/11/15 | 13:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتعش قطاع إنتاج الأفلام والمسلسلات البريطاني الذي يعتبر من الأقوى في العالم خلال جائحة كورونا، وهو يحاول الاستفادة من طفرة البث لطرح نفسه بديلا لهوليوود.

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