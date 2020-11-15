2020/11/15 | 13:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/كربلاء المقدسة..تظاهر قراء وعدادي المقاييس في كربلاء المقدسة، الاحد، أمام مديرية كهرباء كربلاء، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ ٩ أشهر، مشيرين الى تحويل تظاهراتهم إلى اعتصام مفتوح إن لم تنفذ مطالبهم.وقال مراسل /المعلومة/ إن العشرات من قراء وعدادي المقاييس في كربلاء المقدسة تظاهروا أمام مديرية كهرباء كربلاء، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ ٩ أشهر، مبينين انه ان لم يتم تحقيق مطالبهم سوف يكون هناك اعتصام مفتوح أمام مبنى الدائرة.واضاف أن المتظاهرين طالبوا وزارة الكهرباء بتحويلهم من قرار 341 الى قرار 315 كونه من القرارات المجحفة بحسب قولهم.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراء المقاييس في كربلاء يتظاهرون للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة منذ ٩ اشهر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قراء المقاييس في كربلاء يتظاهرون للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة منذ ٩ اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).