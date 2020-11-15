مراقبون: إرسال التعزيزات الأمنية إلى ناحية أبو صيدا بديالى سيحقق عودة مؤقتة للأمن

2020/11/15 | 13:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر مراقبون ان ارسال التعزيزات الأمنية الى ناحية أبو صيدا بديالى سيحقق عودة مؤقته للأمن جراء بقاء الفصائل المسلحة في عموم المحافظة.

ويشير المراقبون الى ان خطر انهيار الأمن في أبي صيدا سيبقى قائماً لأنه بحاجة إلى قرار حكومي يقضي بإخراج جميع الفصائل، وأن تتولى القوات الأمنية الرسمية ملفها الأمني، فضلا عن إخراج المناصب السياسية من عباءة الأحزاب السياسية،

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