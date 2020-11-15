إقرار قانون الاقتراض في مجلس النواب يدفع الرئاسات الثلاث بالإقليم لاجتماع بحث تداعيات القانون

2020/11/15 | 13:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان، اجتماعا لبحث تداعيات إقرار قانون الاقتراض من قبل مجلس النواب، من دون ان يتضمن حصة الإقليم من الموازنة.

وغاب عن الاجتماع ممثلو حكومة الإقليم بالحكومة الاتحادية ومجلس النواب، بسبب عدم تواجد غالبيتهم داخل الإقليم، في حين شارك في الاجتماع كل من نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد الطالباني، ورئيسة برلمان الإقليم ريواز فائق بصفتهما الرسمية، على الرغم من دعوة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتميان اليه الى تأجيل الاجتماع، لإتاحة الفرصة لجميع الأحزاب التي تمتلك ممثلين في البرلمان الاتحادي للمشاركة في الحوار.

ويأتي الاجتماع في إطار ردود الفعل التي صدرت عن مختلف الجهات في إقليم كردستان، حول تجاهل تخصيص حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية، عند إقرار قانون سد العجز المالي والاقتراض.

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