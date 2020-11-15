2020/11/15 | 13:38 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

ألقت قوة من شرطة محافظة أربيل، اليوم الأحد، القبض على متهم قام بقتل صديقه بعد خلاف نشب بينهما بسبب لعبة "بوبجي".



وذكر بيان لمديرية شرطة محافظة أربيل؛ أنه بعد تبليغها بجريمة قتل حدثت في منطقة نوروز- أربيل، وصلت قوة من الشرطة الى مكان الحادث على الفور.



وأشار البيان إلى أن القوة ألقت القبض ...

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