التعليم توجه الجامعات باستكمال متطلبات التعليم المدمج للسنة الدراسية الجديدة

2020/11/15 | 13:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والكليات الحكومية والأهلية للدراستين الصباحي والمسائي بإعداد جداول المحاضرات الالكترونية والمحاضرات العملية والتطبيقية ضمن متطلبات برنامج العمل للسنة الدراسية 20121/2020 التي ستعتمد آليات التعليم المدمج.

وأكدت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أهمية تثبيت ومراعاة التوقيتات الخاصة بالدراستين الصباحية والمسائية ومتابعة البرامج الدراسية والاشراف عليها من اللجان العلمية في الأقسام والفروع.

وحثت على التنسيق التام بشأن استضافة الطلبة لأغراض التدريب العملي والتطبيقي والسريري بخصوص مفردات الدروس العملية والامتحانات وفقا لاستقلالية الجامعات وبما يضمن الرصانة العلمية.

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