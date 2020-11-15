الخدمات النيابية تحذر من رفع أسعار الانترنت واستغلال ظرف التعليم الالكتروني

2020/11/15 | 13:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} شددت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الأحد، على ضرورة مساعدة الطلبة في مجال خدمة الانترنت

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