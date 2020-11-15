أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 10 ملايين

2020/11/15 | 13:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ارتفعت حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 10 ملايين و884 ألفاًو591 حالة، فيما وصلت الوفيات إلى 245 ألفاً و568 حالة.

وبحسب أحدث إحصاء مستقل لجامعة “جونز هوبكنز” الصادر الساعة 20:00 السبت بالتوقيت المحلي (01:00 الأحد بتوقيت غرينتش)،جاء ارتفاع الإصابات بعد تسجيل 170 ألفاً و590 حالة إصابة جديدة.

ورغم أن نيويورك لم تعد الولاية الأكثر تسجيلاً للإصابات في الولايات المتحدة، فإنها مازالت الأكثر تسجيلاً للوفيات بإجمالي 34 ألفا و10 حالات وفاة.

وتأتي خلف نيويورك من حيث عدد الوفيات كل من تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا ونيوجيرسي على الترتيب.أما من حيث الإصابات، فتأتيتكساس في الصدارة بواقع مليون و51 ألفاً و922 إصابة، تليها كاليفورنيا ثم فلوريدا وإلينوي فنيويورك خامسة.

وتتجاوز حصيلة الوفيات الحالية التقديرات الأولية للبيت الأبيض، الذي توقع في أحسن الأحوال ما بين 100.000 و240.000 حالة وفاة.

ويتوقع معهد القياسات والتقييمات الصحية (IHME) في جامعة واشنطن أنه بحلول نهاية العام ستكون وفيات كورونا في الولايات المتحدةقد وصلت إلى 320 ألف حالة تصل إلى 440 ألفاً بحلول الأول من مارس (آذار) 2021.

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