2020/11/15 | 13:51 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد

الأحد 15 نوفمبر 2020 | 01:45 مساءً | عدد القراءات : 10

بينها العراق..



إنتاج الدول العربية في أوبك يرتفع 2% أكتوبر الماضي

ارتفع إنتاج الدول العربية الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بنسبة 2% ما يعادل 369 ألف برميل يومياً في أكتوبر الماضي، ليصل الإنتاج إلى 18.829 مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو 18.460 مليون برميل يومياً في سبتمبر السابق.

وتضم قائمة الدول العربية في "أوبك"، 6 دول هي السعودية، والعراق، والإمارات، والكويت، والجزائر وليبيا، من بين 13 دولة عضوا في "أوبك".

وتقدر حصة الدول العربية من إجمالي إنتاج "أوبك" بنحو 77.2% في أكتوبر الماضي، مقابل 76.7% في سبتمبر 2020، وفقاً للتقرير الشهري لـ"أوبك" بالاعتماد على المصادر الثانوية، واطلعت "عين العراق نيوز" على نسخه منه

وارتفع إجمالي إنتاج "أوبك" إلى 24.386 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي، مقابل 24.064 مليون برميل يومياً في سبتمبر الماضي، بزيادة 1.34%.

وجاء ارتفاع إنتاج "أوبك" بدعم من زيادة إنتاج ليبيا بنسبة 192% في أكتوبر الماضي، ليصل إلى 454 ألف برميل يومياً مقارنة بنحو 155 ألف برميل يومياً في سبتمبر 2020.

وتأثر إنتاج "أوبك" بزيادة إنتاج العراق إلى 3.835 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، مقارنة بنحو 3.687 مليون برميل يومياً في سبتمبر 2020، بزيادة 148 ألف برميل يومياً.

واستقر إنتاج المملكة العربية السعودية، أكبر الدول المنتجة في "أوبك" عند مستوى 8.956 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي.

وارتفع إنتاج الجزائر بنسبة هامشية بلغت 0.2%، ليسجل 857 ألف برميل يومياً، في أكتوبر الماضي.

إنتاج الإمارات والكويت تراجع بنسبة 2.9%، و0.26%، إلى 2.441 مليون برميل يومياً، و2.286 مليون برميل يومياً على الترتيب، في أكتوبر الماضي.انتهى4

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