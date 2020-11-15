ابطال مفعول 60 غالون مفخخ غربي الانبار

2020/11/15 | 13:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية ، الاحد، بابطال مفعول 60 غالون مفخخ بعملية تطهير المناطق الغربية من خطر الاسلحة الغير منفلقة .وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “قوة امنية من سرية الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة في قيادة عمليات الانبار شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت منطقة الزاوية بقضاء حديثة غربي الانبار، تمكنت من خلالها من العثور على 60 غالون مفخخ يحوي على كميات كبيرة من مادة السيفور شديدة الانفجار “.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية عثرت ايضا خلال عمليات التفتيش على 60 مسطرة تفجير ، مبينا ان” فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول المواد المتفجرة المضبوطة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات المداهمة”.وأوضح، أن “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من العثور على الغالونات المفخخة”، مؤكدا ان “الاجسام المفخخة المضبوطة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرته على مساحات واسعة من مدن الانبار “.



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