تنفيذ أمر قبض بحق مسؤول حكومي في كركوك

2020/11/15 | 13:55 - المصدر: NRT عربية

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مدينة كركوك

فوتو: أرشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت هيئة النزاهة، الأحد، تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المدير العام لتربية كركوك، والذي صدر استنادا إلى أحكام المادة (1/307) من قانون العقوبات.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان اليوم، 15 تشرين الثاني 2020، أن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وبإشراف جهات إنفاذ القاتون، نفذت أمر القبض الصادر بحق المدير العام لتربية كركوك، بتهمة الرشوة".

وأوضحت أن "موضوع التهمة تمثل بإقدام المتهم على أخذ مبالغ مالية مقابل منح أحد المناصب (مسؤول قسم) في المديرية وعلى إثر ذلك تم تنفيذ أمر القضاء الصادر بحقه".

وأضاف البيان أن "المتهم سيق صحبة المبرزات الجرمية المضبوطة والأوراق التحقيقية الأولية إلى قاضي التحقيق المختص، إذ تم تدوين أقواله قضائيا، وقرر القاضي إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها عشرة ملايين دينار".

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في تموز الماضي، عن إصدار أمر قبض بحق المدير العام لتربية محافظة كركوك وأعضاء لجنة التسعير فيها، استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، على خلفية شبهات هدر في المال العام في موضوع صيانة وترميم قسم التجهيزات في تربية المحافظة.

ر.إ

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