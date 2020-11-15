بسبب تأخر الرواتب والتعيينات.. تظاهرات واعتصامات في عدد من المحافظات (صور)

2020/11/15 | 13:55 - المصدر: NRT عربية

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تظاهرات في الناصرية

فوتو: أرشيف

منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد مصدر أمني، الأحد، بقيام محتجين غاضبين بإغلاق جسر النصر وسط مدينة الناصرية من خلال إحراق الإطارات في تصعيد احتجاجي جديد، فيما شهدت عدة محافظات تظاهرات احتجاجية جديدة واعتصامات.

وذكر المصدر في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 15 تشرين الثاني 2020، ان عشرات المتظاهرين في الناصرية توجهوا الى مبنى ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بإقالة المحافظ، وذلك بعد قيامهم بإغلاق جسر النصر وسط المدينة، حيث يأتي هذا التصعيد على خلفية عدم استجابة المحافظ لمطالبهم وتقديم استقالته.

وأضاف ان "الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار عززت من انتشار عناصر حمايتها لمبنى ديوان المحافظة على خلفية التصعيد الاحتجاجي المطالب بإقالة المحافظ".

وفي البصرة نظم عدد من موظفي المؤسسات النفطية ذات التمويل الذاتي تظاهرة احتجاجية امام مقر البنك المركزي في محافظة البصرة بسبب تأخر صرف رواتبهم بسبب ما وصفوه بالتخبط الاداري في الحكومة بعدم صرف الرواتب وتأخيرها لاكثر من خمسين يوما عن موعدها المحدد.

كما أغلق خريجون من كلية الهندسة في البصرة اليوم، اربعة مقرات تابعة لوزارة النفط بعد انتهاء المهلة التي اعطيت لهم من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كاجراء تصعيدي جديد للمطالبة بالتوظيف، وقام الخريجون منذ الصباح الباكر بغلق مقري شركة نفط البصرة (الزقورة والماكينة) وكذلك المركز الثقافي النفطي ومشروع الماء خلف المركز الثقافي النفطي، وأكدوا انهم لن يقبلوا أي جهة لتتفاوض معهم اعتبارا من اليوم ولن يقبلوا بأي حلول او وعود تعطى لهم سوى ابرام العقود الوزارية معهم كون كل ما اطلق لهم من وعود كانت كاذبة وغير حقيقية وتسويف متعمد للمطالب.

وفي الديوانية نظم العشرات من العاملين بالمجان من الحرفيين والإداريين تظاهرة أمام مبنى المديرية العامة لتربية محافظة الديوانية للمطالبة بالتعاقد معهم، فيما شهدت التظاهرة توترا وتدافعا بين المتظاهرين من الحرفيين والإداريين والاجهزة الامنية امام مبنى تربية الديوانية.

اما في واسط فقد خرج عدد من الجباة العاملين في دائرة توزيع كهرباء واسط اليوم، في تظاهرة أمام مبنى المديرية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

ونظم خريجون من كليات الإدارة والاقتصاد والمعهد المحاسبي في المثنى، اليوم وقفة احتجاجية امام قيادة شرطة المحافظة، ضد قيام ضباط برفع دعوى قضائية تجاه زملائهم والتعدي عليهم في تظاهرة سابقة، فيما اشاروا إلى أنهم قدموا سابقا تنازلا عن ذلك الضابط كجزء من اتفاق بين الطرفين في وقت لم يلزم بالاتفاق.

ر.إ

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