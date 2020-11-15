مساعدات طبية جديدة من مؤسسة مام لمستشفى قلا

2020/11/15 | 13:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار الحملات المستمرة لمؤسسة مام الانسانية لمواجهة فايروس كورونا، للمرة الخامسة قامت المؤسسة اليوم الاحد بايصال مساعدات طبية الى مستشفى قلا الخاص بكورونا في قضاء كلار.

PUKmedia زمناكو يحيايي-كلار

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