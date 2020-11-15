الحشد يقتحم “زور ديالى” ويضبط مضافة نهرية تشكل اهم مقرات داعش

2020/11/15 | 14:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..أعلن آمر لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي زحام الجبوري، الاحد، عن اقتحام زور نهر ديالى في عملية استباقية لتعقب خلايا داعش الارهابي.وقال الجبوري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قوة قتالية من لواء نداء ديالى بالتنسيق مع الفرقة الخامسة للجيش العراقي نفذت عملية استباقية في زور نهر ديالى ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية(45كم شمال شرق بعقوبة) بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ونجخت من ضبط مضافة نهرية تشكل اهم مقرات داعش الارهابي”.واضاف الجبوري،ان” المضافة كانت تضم اعتدة ومتفجرات تستخدم من قبل داعش الارهابي في تفخيخ الطرق لاستهداف المزارعين والقوات الامنية والحشد الشعبي”.وأوضح أن “العملي تأتي ضمن اطار تعقب وانهاء وجود خلايا داعش خاصة في منطقة الزور التي تقع قرب ضفاف نهر ديالى باعتباره ماوى لبعض الخلايا النائمة”.انتهى/ 25 ف

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