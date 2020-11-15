منصب ’’المرجع الأعلى’’ يحدث انقساماً شديداً بين الأيزيديين واجتماع يبحث تغيير ’’الأمير الجديد’’

2020/11/15 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

بعد ساعات قليلة من اعلان، علي ك بابا الشيخ، مرجعا أعلى للأيزيدين، شهد قضاء سنجار، مركز المكون الايزيدي في العراق، انقساما كبيراً بين مؤيد ورافض لتنصيب الشيخ بهذا المنصب، الأمر الذي دعاهم لعقد اجتماع هذا اليوم للإعلان عن موقفهم النهائي بهذا الشأن.

ويقول مصدر محلي من قضاء سنجار، إن الايزيدين عقدوا اليوم اجتماعا موسعا ناقشوا فيه تنصيب الشيخ علي ك بابا مرجعا اعلى لهم، مشيرا الى ان الاجتماع عقد في مزار شرفدين.

وذكر المصدر الذي حضر الاجتماع في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "المجتمعين اتفقوا على أن حازم بك لا يمثلهم وانما يمثل توجه حزب سياسي يدعمه، واختياره لبابا الشيخ دون الاخذ برأي الايزيدين لا يمثلنا على الاطلاق".

واضاف أن "المجتمعين سيختارون أميرا جديدا لهم، ولن يقبلوا بفرض احد عليهم، فهم من يقرروا من مرجعهم وأميرهم لوحدهم".

من جهته أكد رئيس حزب التقدم الإيزيدي، سعيد بطوش، أن اختيار مرجع أعلى للديانة الإيزيدية يجب ان يتم بتوافق العشائر ورجال الدين وليس بتفرد ورغبة من الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال بطوش في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الإيزيدين لهم ديانة وقومية ولغة مستقلة ولا علاقة لنا بإقليم كردستان ويجب ان تتوقف محاولات الكرد لطمس الهوية الايزيدية".

واضاف أن "هنالك تفردا بالقرار من قبل أمير الديانة حازم بك المقيم في إقليم كردستان، ولن نسمح باستمرار هذا التفرد اطلافا".

وعلى اثر هذه الانقسامات، التقى السفير الفرنسي في العراق برنو اوبيرت هذا اليوم، نجل بابا الشيخ، فرهاد بابا الشيخ.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اللقاء جاء نتيجة الانقسامات التي يشهدها المكون الايزيدي بعد تنصيب علي ك بابا الشيخ، وللتريث بتنصيب الاخير".

واضاف المصدر أن "الساعات المقبلة ستشهد تريثا بقرار علي ك بابا الشيخ، وقد يتم تنصيب فرهاد بدلا عنه".

وقرر المكون الايزيدي في العراق، أمس السبت (14 تشرين الثاني 2020)، تنصيب "علي ك بابا الشيخ" مرجع ديني أعلى للديانة الأيزيدية.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، إن "الأيزيدين اختاروا الشيخ علي ك بابا الشيخ مرجعا دينيا أعلى للديانة الايزيدية في العالم".

وكان الأب الروحي للديانة الأيزيدية في العراق والعالم خرتو حجي إسماعيل الملقب بـ "بابا الشيخ"، توفي الخميس (01 تشرين الأول 2020)،عن عمر ناهز 87 عاما في مستشفى بمحافظة أربيل.

والشيخ هو المرجع الديني الأعلى وعضو المجلس الروحاني للديانة الأيزيدية.

وولد بابا الشيخ في قرية إيسفنة في قضاء شيخان من عائلة دينية، وأصبح المرجع الديني الأعلى للأيزيديين منذ 1995.

وكان بابا الشيخ قد توفي في محافظة أربيل نتيجة معاناته من مرض في الكلى.

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