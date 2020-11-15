2020/11/15 | 14:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صلاح الدين- واع – فليح العبيدي

أمهل محافظ صلاح الدين عمار الجبر ،اليوم الأحد، الدوائر البلدية 15 يوماً لاتمام فرز وتوزيع الأراضي الخاصة بالصحفيين .

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن " وفداً من فرع نقابة الصحفيين في محافظة صلاح الدين التقى المحافظ لرفع الشكوى الخاصة بأراضي الصحفيين المستحقين والذين لم يتسلَّموا أراضيهم حسب قرار مجلس الوزراء ".

وأضاف ،أن " محافظ صلاح الدين وعد الصحفيين في المحافظة بالاهتمام بالاراضي ووجَّه مديرية بلدية صلاح الدين بإكمال فرز القطع وتوزيعها خلال 15 يوماً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ صلاح الدين يمهل الدوائر البلدية 15 يوماً لتوزيع الأراضي للصحفيين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ صلاح الدين يمهل الدوائر البلدية 15 يوماً لتوزيع الأراضي للصحفيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).