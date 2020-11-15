دولة القانون حول إقالة الحلبوسي: نحن ندعم كل خيار من اجله تصحيح مسار العملية السياسية

2020/11/15 | 14:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في ائتلاف دولة القانون , الاحد , موقف رئيس الائتلاف نوري المالكي بشأن دعم اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح من منصبيهما , مشيرا الى ان دولة القانون داعمة لكل خيار من اجله تصحيح مسار … Readmore

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