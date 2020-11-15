ديشامب يدلي باعتراف مؤلم حول بوجبا

2020/11/15 | 14:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]يرى ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، أن بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد والديوك، أصبح ظلًا لنفسه في ملاعب كرة القدم، بسبب معاناة الشياطين الحمر.

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