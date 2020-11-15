الإمارات تمنح

2020/11/15 | 14:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء، محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، منح الإقامة الذهبية للمقيمين في الإمارات، لمدة 10 سنوات، وذلك لبعض المهن.

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