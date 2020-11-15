2020/11/15 | 14:14 - المصدر: سفن سكاي

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يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنطلاق إجتماع الرئاسات الثلاث في كوردستان لبحث تداعيات إقرار قانون الاقتراض 7 SKY TV.

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