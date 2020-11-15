مغامرة الإبحار فى عالم محمود أمين العَالِمْ و ”فلسفة المصادفة“( 1 - 2) - عمرو إمام عمر

2020/11/15 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمرو_إمام_عمر ”بعد أن بدأ تراثنا العلمى فى العصر الذهبى للحضارة الإسلامية بداية قوية ناضجة سبقنا بها النهضة الأوروبية الحديثة بقرون عديدة ، مازلنا اليوم نتجادل حول أبسط مبادئ التفكير العلمى و بديهياته الأساسية ، لو كان خط التقدم ظل متصلا منذ نهضتنا العلمية القديمة حتى اليوم ، لكنا قد سبقنا العالم كله فى هذا المضمار إلى حد يستحيل أن يلحق بنا الآخرون ؛ و مع ذلك فى الوقت الذى يصعدون فيه إلى القمر ، نتجادل نحن عما ......





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