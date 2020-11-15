عراق بلا -وطنيه- ولا عقل فعّال؟/3 - عبدالامير الركابي

2020/11/15 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي عراق بلا"وطنيه"ولاعقل فعال؟/3عبدالاميرالركابيتبدأ "الثورة الوطنيه" العراقية اليوم ومن هنا فصاعدا بالاكتمال واكتساب مايوافق طبيعتها وماهي مطابقة لجنسه، باعتبارها ثورة مفهومية تحولية" انقلابيه" على صعيد المجتمعية بحد ذاتها بما هي كظاهرة، مع مايتعدى الحدثية الصرفة غير الناطقة عن مكنونهاكما هي غالبة حتى اليوم، بعدما أمضت قرنا من الزمن، الياتها خلالها تفعل حدثيا بلا تصور مطابق من جنسها، لتع ......





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