2020/11/15 | 14:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الأوسط في محافظة البصرة من ضبط حاوية داخل الحرم الكمركي تحتوي على مادة(معسل اركيلة) الذي يمنع استيراده، تم ذلك استناداً إلى معلومات واردة من جهاز المخابرات.

واضافت في بيان ان “ذلك تم على إثرها تشكيل لجنة للكشف من الجهات المعنية، وثبت الكشف صحة المعلومات وختم الحاويتين من قبلاللجنة بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله“.

التالي

منذ 4 ساعات

النزاهة الاتحاديَّة: تنفيذ أمر قبض لمدير عام تربية كركوك بتهمة الرشوة

منذ 5 ساعات

الأمن الوطني يفكك خلية نائمة مؤلفة من خمسة عشر ارهابياً في نينوى

منذ 14 ساعة

الاعلام الامني تنفي سقوط قذائف هاون على بهرز

منذ 18 ساعة

القبض على عنصرين من “داعش” في نينوى

منذ 18 ساعة

الاعرجي: لا مكان للعابثين والمجرمين في محافظة ديالى

منذ 18 ساعة

الكاظمي يوجه بتعزيز الشرطة والجيش في ديالى

منذ 22 ساعة

الشرطة تتخذ اجراءات في حق مبتز فتاة من الانبار

منذ يوم واحد

وزير الدفاع يصل إيران

منذ يوم واحد

عمليات البصرة تشكل قوة مشتركة لملاحقة المجموعة التي اعتدت على مفرزة مرورية

منذ يوم واحد

هيأة المنافذ الحدودية :ضبط بضاعة مخالفة وإعادة مواد لإصابتها بالعفن في منفذي زرباطية وطريبيل الحدوديين

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط حاوية لمادة معسل اركيلة ممنوعة من الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط حاوية لمادة معسل اركيلة ممنوعة من الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).