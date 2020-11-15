الإمارات تمنح

2020/11/15 | 14:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الأحد عن اعتماد حكومة بلاده منح "الإقامة الذهبية" لمدة 10 سنوات للمقيمين من بعض المهن.

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