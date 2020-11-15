تصريح صادم يكشف مدة الموجة الثانية لكورونا

2020/11/15 | 14:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} في تطور لا يبدو مشجعا تماما، يثير العديد من التكهنات بشأن مدة مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

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