الاتصالات تؤكد: العراق سيشهد تحولا مهما في خدمة الانترنت العام المقبل

2020/11/15 | 14:26 - المصدر: NRT عربية

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أبراج الانترنت

فوتو: أرشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت وزارة الاتصالات، الأحد، بأن العام المقبل سيشهد تحولا مهما في خدمة الانترنت في العراق، فيما اكدت استمرار عملية الصدمة لوقف تهريب سعات الانترنت.





وقال مدير عام دائرة الاتصالات والمعلوماتية في الوزارة باسم الأسدي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 15 تشرين الثاني 2020، إن "عملية الصدمة ستستمر لوقف تهريب الانترنت، وإن آخر عملية جرت قبل ايام بناحية بعشيقة التابعة الى محافظة نينوى"، مبينا أن "هناك أهدافا أخرى محددة في عدة مناطق من العراق سيتم التوجه اليها في الوقت المناسب الذي يحدده فريق الصدمة".

وأضاف أن "الأرباح الفاحشة التي تدر على المهربين ومن يسندهم من المفسدين المتنفذين، كانت من اهم اسباب استمرار التهريب"، مشددا على انه "لن يتم القضاء نهائيا على التهريب إلا عند استكمال بوابات النفاذ الضوئي الذي تنفذه حاليا شركة نوكيا العالمية والذي سيتم انجازه خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأشار إلى أن "العام المقبل سيشهد تحولا مهما في خدمة الانترنت في العراق، حيث سيتم الشروع بالتحول من طريقة خدمة تجهيز الانترنت من خلال (الواي فاي) الى طريقة خدمة تجهيز خدمة الانترنت بايصال شعيرة الكيبل الضوئي إلى كل منزل".

وأوضح ، أن "هذا المشروع سيوفر من 5-7 ملايين خط في جميع محافظات العراق باستثناء اقليم كردستان"، مبينا أنه " تم الإعلان عن ثلاثة ملايين خط في جميع المحافظات ومنطقتي الرصافة والكرخ، وان 150 ألف خط منها كانت من القرض الياباني في بغداد وتم الإعلان عنها، وستتم احالتها خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلا عن تفعيل مشروع (سنفوني) بهذا الخصوص".

ر.إ

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