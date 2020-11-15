2020/11/15 | 14:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادتعرض قطاع الاتصالات في البورصة الى صدمة عمقت خسائره على أثر قرار قضائي رفض تجديد رخص عمل شركات الهاتف المحمول في العراق.

وذلك ما تسبب بإنخفاض أسهم شركة أسياسيل بنسبة 4.20% في تداولات اليوم، الاحد، وكانت في مقدمة الشركات الخاسرة بعد إنخفاض قيمة سهمها من 7.1 دينار الى 6.8 دينار.

وانخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.48% بعد إنخفاض أسهم 5 شركات.

وشهدت الجلسة تداول 514,9 مليون سهم بقيمة 540,2 مليون دينار.





وارتفعت في تداولات اليوم اسهم 4 اربعة شركات تقدمها أسهم شركة المنصور الدوائية بنسبة 3.79% وأسهم شركة الامين للتأمين بنسبة 1.96%.

فيما باع المستثمرون الاجانب 10 مليون سهم بقيمة 5 مليون دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البورصة: قرار قضائي يعمق خسائر اسياسيل للإتصالات) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البورصة: قرار قضائي يعمق خسائر اسياسيل للإتصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).