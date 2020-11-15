البورصة: قرار قضائي يعمق خسائر اسياسيل للإتصالات

وذلك ما تسبب بإنخفاض أسهم شركة أسياسيل بنسبة 4.20% في تداولات اليوم، الاحد، وكانت في مقدمة الشركات الخاسرة بعد إنخفاض قيمة سهمها من 7.1 دينار الى 6.8 دينار.
وانخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.48% بعد إنخفاض أسهم 5 شركات.
وشهدت الجلسة تداول 514,9 مليون سهم بقيمة 540,2 مليون دينار.
وارتفعت في تداولات اليوم اسهم 4 اربعة شركات تقدمها أسهم شركة المنصور الدوائية بنسبة 3.79% وأسهم شركة الامين للتأمين بنسبة 1.96%.
فيما باع المستثمرون الاجانب 10 مليون سهم بقيمة 5 مليون دينار.
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