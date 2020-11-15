الاعرجي : إعادة النازحين أولوية للحكومة وعلى العشائر مسؤولية المساعدة في هذا الملف

2020/11/15 | 15:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أن العشيرة هي صمام الأمان بالنسبة للمجتمع، وأنها كانت ومازالت وستبقى السند القوي لقواتنا الأمنية، مبينا أن دور العشيرة مهم في هذه المرحلة، لإعادة نسيج المجتمع والحفاظ على السلم الأهلي.واشار الاعرجي ، خلال حضوره تجمعا عشائريا لمكافحة خطاب الكراهية، أقامه مركز النهرين للدراسات الستراتيجية، برعاية مستشارية الأمن القومي وبالتعاون مع مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية ،الى أن " إعادة النازحين هي أولوية بالنسبة للحكومة وقضية إنسانية، وعلى العشائر مسؤولية المساعدة في هذا الملف " .وأجمـع الحاضرون من وجهاء وشيوخ العشائر على نبذ العنف وخطاب الكراهية، مطالبين بمحاسبة كل من يتحدث بهذه اللغة، مؤكدين ضرورة الانفتاح على عشائر الإقليم والتواصل مع فئات المجتمع المختلفة، لتحقيق الوحدة والترابط الاجتماعي التي تقود الى مجتمع آمن ينعم بالسلم والاستقرار./انتهى5

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