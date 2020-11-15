بالصور ...تظاهرة طلابيـة اليوم في ساحـة التحـرير

2020/11/15 | 15:08 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / جدد المئات من طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية والاهلية تظاهراتهم السلميـة اليوم وسط العاصمة بغداد .وشارك مئات الطلبة والناشطين في مسيرة احتجاج سلمية انطلقت من امام مبنى وزارة التعليم العالي في شارع النضال وصولا الى ساحـة التحـرير ، مطالبين بتحقيق الاصلاحات وتعيين الخريجيـن واعلان الاتفاقيات التي وقعتهـا الحكومة مع الدول الاخرى والمضي بمشروع ميناء الفاو الكبير ./انتهى5

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