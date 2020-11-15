2020/11/15 | 15:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشفاء يفوق الاصابات بكورونا في العراق خلال 24 ساعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/15 | 15:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشفاء يفوق الاصابات بكورونا في العراق خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشفاء يفوق الاصابات بكورونا في العراق خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).