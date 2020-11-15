2020/11/15 | 15:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكد وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الاحد، ان الوزارة انهت الاجراءات الصحية، والتدابير الوقائية من فيروس كورونا للبدء بالعام الدراسي الجديد.وقال الدليمي في تصريح للصحفيين، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “خلية الازمة وخلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حددت يوم 2020/11/29 موعدا للبدء بالعام الدراسي الجديد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التربية يؤكد اكتمال التدابير الوقائية للبدء بالعام الدراسي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية يؤكد اكتمال التدابير الوقائية للبدء بالعام الدراسي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية يؤكد اكتمال التدابير الوقائية للبدء بالعام الدراسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).