التربية العراقية تنهي التدابير الوقائية للبدء بالعام الدراسي

2020/11/15 | 15:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قال وزير التربية الاتحادي علي حميد الدليمي يوم الاحد ان الوزارة انهت الاجراءات الصحية، والتدابير الوقائية من فيروس كورونا للبدء بالعام الدراسي الجديد.

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