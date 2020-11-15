إسرائيل تحذر حماس من التصعيد: العواقب ستكون وخيمة

2020/11/15 | 15:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إنه في حال لم تثبت حماس التهدئة مع إسرائيل، فإن العواقب ستكون وخيمة على قيادتها وعلى السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

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