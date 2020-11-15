2020/11/15 | 15:16 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يفتتح فريقا بابل والحدود عند الساعة الثانية من بعد ظهر الاثنين مباريات الدور 32 لبطولة الكأس التي تجري بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

الدور يشهد للمرة الاولى هذا الموسم مشاركة فرق الدوري الممتاز التي ستواصل مبارياتها الثلاثاء باقامة لقاءات تجمع الامواج الموصلي مع زاخو والصناعات الكهربائية مع نفط الوسط والجولان مع النجف والقاسم مع الكهرباء والاثير مع النفط والشرقاط مع السماوة والهندية مع الكرخ والخالص مع الشرطة.

وتقام الاربعاء سبع مباريات يلعب فيها جنائن بابل مع الزوراء والمصافي مع الجوية ونوروز مع الطلبة وامانة بغداد مع الديوانية واربيل مع نفط ميسان والجماهير مع الميناء وشهربان مع نفط البصرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاثنين..بابل والحدود في افتتاح الدور 32 لبطولة الكأس 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاثنين..بابل والحدود في افتتاح الدور 32 لبطولة الكأس) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاثنين..بابل والحدود في افتتاح الدور 32 لبطولة الكأس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).