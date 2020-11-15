ملف المختطفين ومجهولي المصير لن يطاله التقادم والنسيان - التيتي الحبيب

2020/11/15 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من وحي الاحداث 384ملف المختطفين ومجهولي المصير لن يطاله التقادم والنسيانيحي المناضلون افرادا واحزابا وعائلات ومنظمات حقوقية يوم المختطفين ومجهولي المصير في كل سنة وعلى مدار العقود.



انهم يجددون العهد على مواصلة النضال من اجل اظهار الحقيقة وكشف الجريمة الشنعاء التي ذهب ضحيتها خيرة بنات وأبناء الشعب لا لجرم ارتكبوه سوى انهم احبوا الوطن الحر والشعب المتشبث بحقوقه.وبفضل هذا النضال المتو ......





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