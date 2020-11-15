المهدي السوداني - الطيب عبد السلام

2020/11/15 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطيب_عبد_السلام لكل شعب مسلم خصوصيته الثقافية و الإجتماعيه التي أعاد تكييف الإسلام و فهمه على ضوئها، هذا الأمر لن نتأمله و نشاهده إلا عبر " التنقيب التأريخي" في تلك الثقافة، و لهذا غرضين اساسيين أن التاريخ لا زال حاضرا و بقوة فيما نسميه حاضرا، و ان الحاضر هو نهر يجري من الماضي نحو محطة " الأن" ، و السبب الثاني هو فهم الحاضر في ضوء هذا الماضي الحي فيه.هذا الحاضر الذي شهد الإلتقاء الحضاري بالعربي الجديد، فنفهم ......





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