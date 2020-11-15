الامارات تعتمد منح الإقامة الذهبية 10 سنوات لفئات من المقيمين

2020/11/15 | 15:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعتمد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، منح الإقامة الذهبية مدة 10 سنوات لفئات من المقيمين.

وقال آل مكتوم في تغريدة على “تويتر”: “الإخوة والأخوات..



اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين..



لمدة ١٠ سنوات للفئات التالية: جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والالكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر”.

وتابع: “كما سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات..



بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم..



هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات..



والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات”.

الإخوة والأخوات..اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين..لمدة ١٠ سنوات للفئات التالية : جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة،كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والالكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية،متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 15, 2020

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