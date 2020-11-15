2020/11/15 | 15:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : كركوك} تمكنت قوة أمنية من جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الأحد، من القاء القبض على قياديين داعشيين في عملية إنزال جوي بإسناد طائرات التحالف الدولي في محافظة كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمروحيات للتحالف.. القبض على قياديين داعشيين بإنزال جوي في كركوك) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمروحيات للتحالف.. القبض على قياديين داعشيين بإنزال جوي في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).