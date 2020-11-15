2020/11/15 | 15:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- دعت هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان، اليوم الاحد، الاعضاء كافة لحضور جلسة من المقرر عقدها بعد يوم غد الثلاثاء.وبحسب جدول الاعمال فإن الجلسة مخصصة لمناقشة تداعيات اقرار مجلس النواب العراقي لقانون العجز المالي دون التوافق مع الكورد.وستشهد الجلسة ايضاً حضور الجهات ذات العلاقة في مجلس وزراء اقليم كوردستان وفق جدول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برلمان الاقليم يعقد جلسة الثلاثاء لمناقشة تداعيات قانون العجز بحضور اعضاء من مجلس وزراء كردستان المركز الخبري الوطني.

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