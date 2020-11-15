2020/11/15 | 15:26 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شمخاني لوزير الدفاع العراقي: خروج القوات الأمريكية من المنطقة أهم عناصر استقرارها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/15 | 15:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمخاني لوزير الدفاع العراقي: خروج القوات الأمريكية من المنطقة أهم عناصر استقرارها) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمخاني لوزير الدفاع العراقي: خروج القوات الأمريكية من المنطقة أهم عناصر استقرارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).