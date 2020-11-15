2020/11/15 | 15:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الساعدي: لا يتواجد أي مقاتل من جهاز مكافحة الإرهاب في المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الساعدي: لا يتواجد أي مقاتل من جهاز مكافحة الإرهاب في المنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).