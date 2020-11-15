توجيه الجامعات باستكمال متطلبات التعليم المدمج للسنة الدراسية الحالية

2020/11/15 | 15:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مبنى وزارة التعليم العالي

فوتو: أرشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، الجامعات والكليات الحكومية والأهلية باستكمال متطلبات التعليم المدمج للسنة الدراسية الجديدة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، 15 تشرين الثاني 2020، أنها "وجهت الجامعات والكليات الحكومية والأهلية للدراستين الصباحية والمسائية بإعداد جداول المحاضرات الالكترونية والمحاضرات العملية والتطبيقية ضمن متطلبات برنامج العمل للسنة الدراسية 20121/2020 التي ستعتمد آليات التعليم المدمج".

وشدد البيان، على "أهمية تثبيت ومراعاة التوقيتات الخاصة بالدراستين الصباحية والمسائية ومتابعة البرامج الدراسية والإشراف عليها من اللجان العلمية في الأقسام والفروع".

كما حث على "التنسيق التام بشأن استضافة الطلبة لأغراض التدريب العملي والتطبيقي والسريري بخصوص مفردات الدروس العملية والامتحانات وفقا لاستقلالية الجامعات وبما يضمن الرصانة العلمية".

ر.إ

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