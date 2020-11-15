الصحة تسجل 2813 حاة تعافي من الوباء

2020/11/15 | 15:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، تسجيل 2813 حالة شفاء من الوباء فيما سجلت مختبراتها 2287 اصابة جديدة بجائحة كورونا، وبلغت حالات الوفاة 47 حالة في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة.وفي ادناه جدول يبين التوزيع الجغرافي لحالات الاصابة والشفاء والوفيات:

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