اعتقال قياديين لداعش بانزال جوي في كركوك

2020/11/15 | 15:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة أمنية من جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الأحد، من القاء القبض على قياديين داعشيين في عملية إنزال جوي بإسناد طائرات التحالف الدولي في محافظة كركوك.

اعلن يحيى رسول المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة يوم الاحد، عن اعتقال ارهابيين اثنين، بانزال جوي بمحافظة كركوك.

وقال رسول خلال بيان: ان جهاز مكافحة الارهاب نفذ واجبين منفصلين، اسفرا عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين وهما "ن.



خ" و " م.



ن" بعد عملية إنزال جوي بإسناد الطائرات المروحية للتحالف الدولي في وادي زغيتون بمحافظة كركوك.

وأضاف: ان الإرهابيين" هما قياديان في عصابات داعـش الإرهابية والمسؤولان عن الدعم اللوجستي لهذه العصابات في تلك المنطقة، وقد جرت عملية القبض، فجر اليوم، بتنسيق عالي المستوى مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، حيث اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية" .

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