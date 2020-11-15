العراق يسجل 2237 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/15 | 15:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الاتحادية يوم الاحد، عن تسجيل 2237 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان 2813 اصابة تماثلت للشفاء خلال الـ 24 ساعة ماضية، لافتة الى ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا كالاتي:

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة‌

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