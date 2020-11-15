العراق يسجل 2813 حالة شفاء و2237 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/15 | 15:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد، تسجيل 2813 حالة شفاء و2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 47 وفاة.

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